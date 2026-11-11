Recicláveis, orgânicos e rejeitos: Adasa atualiza regras para a coleta de resíduos no DF
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18:27
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GDF na Sua Porta leva mais qualidade de vida a moradores da Chácara 19, em Sobradinho II
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18:42
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Jornada da Mulher Trabalhadora divulga lista de selecionadas para cursos
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14:50
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Projeto "Palco Na Escola" traz peças gratuitas para a região de Sobradinho
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14:46
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FotoCidade abre inscrições para oficinas gratuitas de fotografia e comunicação comunitária em Sobradinho II
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18:29
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Instituto Olga Kos DF encerra projeto de capoeira ue atendeu até 80 idosos em Sobradinho
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05:05
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Sobradinho anuncia Kennedy como primeiro reforço para o Candangão 2027
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